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В Астане мужчина, чтобы привлечь в сауну клиентов, запустил туда проституток

27 февраля 2017, 09:54

Мужчину оштрафовали на 227 тыс тг.


Сотрудники Местной полицейской службы ДВД Астаны задержали администратора сауны за предоставление помещения для занятия проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Астаны.

"Гражданин, 1968 г.р. сдавал сауну приезжим девушкам, 1991, 1993, 1994 годов рождения, для занятия проституцией. По словам администратора на этот шаг он пошел из-за отсутствия клиентов в сауне", - сообщили в ведомстве.

За нарушение статьи 450 КРКоАП «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества» суд постановил взыскать с 49-летнего мужчины штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге).

С начала года сотрудниками Местной полицейской службы ДВД Астаны по статье КРКоАП 450 «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества» было выявлено 7 правонарушении, за 2016 год – 42 правонарушения.

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