Проблемы правового регулирования деятельности по поиску пропавших граждан обсудили в Сенате

В Сенате Парламента прошел круглый стол на тему «Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования деятельности правоохранительных органов по поиску пропавших граждан», организованный Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сообщает Zakon.kz.

«Заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров акцентировал внимание на том, что вопросы, связанные с поиском пропавших граждан являются актуальными, так как защита прав и свобод человека и гражданина является не только конституционно-правовой, но и международной обязанностью Казахстана», - говорится в сообщении.

Он проинформировал, что по данным Генеральной прокуратуры за последние три года органами внутренних дел разыскивалось 13749 без вести пропавших граждан. В результате принятых мер установлено местонахождение 8515 разыскиваемых. По итогам 2016 года не найденными остаются 1554 без вести пропавших.

Вице-спикер Сената отметил, что возможности инновационных технологий повышают эффективность розыска без вести пропавших граждан и позволяют общественности также участвовать в процессе розыска.

Б.Бекназаров также подчеркнул, что не должны упускаться из виду проблемы защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести, и их родственников. По его мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о признании иждивенцев, находящихся на содержании у без вести пропавшего лица, до выяснения всех обстоятельств дела потерпевшими, и по решению уполномоченного органа производить выплаты из Фонда компенсации вреда.

Создание данного фонда предусматривается проектом закона «О Фонде компенсации вреда потерпевшим», который находится на рассмотрении в Мажилисе.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социального развития, а также представители Объединения юридических лиц «Альянс волонтеров Казахстана» и Республиканского совета руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участники круглого стола высказали свои мнения, направленные на совершенствование правового, оперативно-розыскного и криминалистического обеспечения этого вида деятельности.

В заключение председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серик Акылбай выразил убежденность, что совместная работа будет способствовать выработке современных, соответствующих духу модернизационных изменений, практических решений, которые помогут создать целостное правовое пространство государства, служащее интересам своих граждан и обеспечивающее им защиту своих прав, свобод и законных интересов.