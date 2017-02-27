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"Оскары" получили "Отряд самоубийц" и "Фантастические твари"

27 февраля 2017, 10:01

"Оскар" завоевала американская художница по костюмам Коллин Этвуд.


Фильм "Отряд самоубийц" завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за лучший грим и прически, в категории "Лучшие костюмы" киноакадемики отметили ленту "Фантастические твари и где они обитают", пишет РИА Новости.

Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC. Награду за грим получили Алессандро Бертолацци, Джорджио Грегорини и Кристофер Нельсон. Гримеры посвятили свою победу "иммигрантам".

Награду за лучшие костюмы киноакадемики присудили картине "Фантастические твари и где они обитают", оставив без победы в этой категории фаворита нынешнего "Оскара" мюзикл "Ла-ла-ленд". "Оскар" завоевала американская художница по костюмам Коллин Этвуд.

Фото: REUTERS/ LUCY NICHOLSON

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