Казахстан готов отказаться от использования наличных денег

Казахстан готов отказаться от использования наличных денег. Но пока не может этого сделать. Сегодня Национальный банк подключился к обсуждению темы, поднятой экономистами. Они считают, что стране пора переходить на безналичный расчет, сообщает КТК.

Регулятор идею в целом поддерживает. Тем более есть опыт других стран. В Южной Корее, к примеру, 98 процентов всех покупок совершается по безналу. Когда же и из наших кошельков пропадут бумажные деньги?

Судя по сообщению Национального банка, которое он сегодня разослал журналистам, это вопрос далекого будущего. Банкиры, конечно, были бы рады хоть завтра внедрить исключительно безналичную систему оплаты. Технологии уже есть, и они могут работать. Но есть и несколько причин, которые серьезно этому мешают.

И главная из этих причин - сами казахстанцы. Мы настолько привыкли, что везде и всюду надо расплачиваться бумажными купюрами, что даже не представляем себе другого способа оплаты. И в нашем сознании, как говорят эксперты, должна произойти целая революция, прежде чем пластик вытеснит привычные деньги. Мы спросили у экономистов, когда же страна все-таки будет готова к этому?

Айдархан Кусаинов, экономист:

- В ближайшем будущем, я не думаю, что она реализуема. Я даже скажу, что стремиться к этому хорошо, планы - это правильно, но быстро это не свершится. Здесь нужно работать с психологией и менталитетом где-то. И, конечно же, увеличивать количество pos-терминалов. И не стоит ждать каких-то революционных увеличений, и перехода безналичных платежей не стоит ждать.

Согласно статистике Нацбанка, больше всего наличности сегодня используют в розничном секторе. Порядка 80% платежей производят монетами и купюрами. Но кое-какие подвижки, конечно, есть: благодаря активности банков второго уровня удалось увеличить использование пластиковых карт почти в шесть раз. Тут помогло и внедрение различных онлайн-сервисов и мобильные приложения, которые сейчас активно внедряются.

А вот в Европе уже почти разлюбили наличные. Первыми это сделали шведы и голландцы. В их странах уже почти 95 процентов операций проводят по безналичному расчету, используя только банковские карты. Активно ими пользуются также в Англии и Японии. В этом же направлении сейчас начала работу и соседняя Россия. Экономия тут очевидна: при переходе на пластик не нужно содержать дорогостоящие монетные дворы, инкассаторов, охрану и кассиров.

От некоторых бумажных денег Казахстан все-таки откажется. В первый день весны казахстанцы должны будут распрощаться с купюрой в одну тысячу тенге!

1 марта в магазинах и торговых центрах перестанут принимать тысячу, выпущенную в 2006 году. Нацбанк принял решение полностью изъять ее из оборота. Гражданам, у которых есть такая, не стоит расстраиваться: обменять купюру можно будет до конца 2021 года.