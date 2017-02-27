ВК «Жетысу» стал победителем 5-го тура женской Национальной лиги

Волейбольный клуб «Жетысу» из Алматинской области стал победителем домашнего 5-го тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





В заключительный игровой день команда Рустама Масимова в четырех сетах обыграла «Караганду». Два других лидера чемпионата «Алтай» и «Иртыш-Казхром» также завершили тур на победной ноте. Команда из Усть-Каменогорска со счетом 3:0 победила «Алматы», а павлодарский клуб был сильнее «Астаны».





По итогам 5-го тура «Жетысу» набрал 13 очков, «Алтай» - 12, а «Иртыш-Казхром» - 11. По 4 очка набрали «Алматы» и «Астана», один балл заработала «Караганда».





В общей таблице чемпионата «Алтай» лишь по дополнительным показателям опережает «Иртыш-Казхром» - обе команды набрали по 63 очка. Третьим идет «Жетысу» с 52-мя очками. У «Алматы» 25 очков, у «Астаны» - 21. «Караганда» замыкает таблицу с одним баллом.



