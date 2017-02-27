Они сражались за «Оскары»
27 февраля 2017, 10:13
Главные кадры 89-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
В Лос-Анджелесе в самом разгаре церемония вручения самых престижных и самых долговечных наград в мире кино — «Оскары» узнают своих обладателей уже в 89-й раз, пишет Лента.ру.
Многое, впрочем, на этом вечере происходит впервые: впервые лауреат премии (Асгар Фархади) отказался приезжать, протестуя против президента США, впервые фильм-номинант («Ла-Ла Ленд») имел возможность повторить успех «Все о Еве» и «Титаника», впервые награду получило кино, изначально снятое, как телесериал («О. Джей: Сделано в Америке»). «Лента.ру» показывает самые эффектные и важные кадры того вечера, когда о существовании и важности кино вспоминает вся планета — как бы ни призывал бойкотировать этот «либеральный междусобойчик» Трамп.
Режиссер Бентли Дин (справа), актеры Марселины Рофит и Лингай Ковиа
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Съемочная группа фильма «Танна», который был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и проиграл «Коммивояжеру» Асгара Фархади.
Актриса Эмма Стоун
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Номинирована в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».
Актер Джеки Чан
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
Получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.
Актриса Фелисити Джонс
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Сыграла в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории», номинированном в категориях «Лучшая звукорежиссура» (уступил «Прибытию») и «Лучшие визуальные эффекты» (уступил «Книге джунглей»).
Актер Лукас Хеджес
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Был номинирован в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Манчестер у моря» и проиграл Махершала Али («Лунный свет»).
Актер Райан Гослинг
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Номинирован в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».
Актриса Тараджи П. Хенсон
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Сыграла в ленте «Скрытые фигуры», номинированной в категории «Лучший фильм».
Актер Эндрю Гарфилд
Фото: Mike Blake / Reuters
Номинирован в категории «Лучший актер» за роль в фильме «По соображениям совести».
Актриса Тереза Палмер
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Сыграла в ленте «По соображениям совести», номинированной в категории «Лучший фильм».
Актриса и певица Жанелль Монэ
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Сыграла в лентах «Лунный свет» и «Скрытые фигуры», номинированных в категории «Лучший фильм».
Актер Мэтт Дэймон и его супруга Лусиана Баррозу
Фото: Mike Blake / Reuters
В этом году обошелся без номинаций — но зато регулярно появлялся в эфире «Шоу Джимми Киммела» и не избежал дежурной шутки ведущего на этот счет.
Актриса Николь Кидман
Фото: Christopher Polk / Getty Images
Была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Лев» и уступила Виоле Дэвис («Ограды»).
Актриса Скарлетт Йоханссон и актер Терренс Хауард
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Оба артиста обошлись в этом году без номинаций.
Актер и певец Джастин Тимберлейк своим выступлением открывает церемонию
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Номинирован в категории «Лучшая песня» за композицию Can't Stop the Feeling из фильма «Тролли».
Ведущий церемонии Джимми Киммел
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Киммел, известный по вечернему телешоу своего имени, впервые в карьере выступил ведущим церемонии вручения «Оскаров».
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846238-ab176e9d58c5da8a7cc9c83d3d8415a1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...