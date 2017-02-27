Они сражались за «Оскары»

В Лос-Анджелесе в самом разгаре церемония вручения самых престижных и самых долговечных наград в мире кино — «Оскары» узнают своих обладателей уже в 89-й раз , пишет , пишет Лента.ру.





Многое, впрочем, на этом вечере происходит впервые: впервые лауреат премии (Асгар Фархади) отказался приезжать, протестуя против президента США, впервые фильм-номинант («Ла-Ла Ленд») имел возможность повторить успех «Все о Еве» и «Титаника», впервые награду получило кино, изначально снятое, как телесериал («О. Джей: Сделано в Америке»). «Лента.ру» показывает самые эффектные и важные кадры того вечера, когда о существовании и важности кино вспоминает вся планета — как бы ни призывал бойкотировать этот «либеральный междусобойчик» Трамп.





Режиссер Бентли Дин (справа), актеры Марселины Рофит и Лингай Ковиа Фото: Christopher Polk / Getty Images Съемочная группа фильма «Танна», который был номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и проиграл «Коммивояжеру» Асгара Фархади.





Актриса Эмма Стоун

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Номинирована в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».





Актер Джеки Чан

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.





Актриса Фелисити Джонс

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сыграла в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории», номинированном в категориях «Лучшая звукорежиссура» (уступил «Прибытию») и «Лучшие визуальные эффекты» (уступил «Книге джунглей»).





Актер Лукас Хеджес

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Был номинирован в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Манчестер у моря» и проиграл Махершала Али («Лунный свет»).





Актер Райан Гослинг

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Номинирован в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».





Актриса Тараджи П. Хенсон

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Сыграла в ленте «Скрытые фигуры», номинированной в категории «Лучший фильм».





Актер Эндрю Гарфилд

Фото: Mike Blake / Reuters

Номинирован в категории «Лучший актер» за роль в фильме «По соображениям совести».





Актриса Тереза Палмер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сыграла в ленте «По соображениям совести», номинированной в категории «Лучший фильм».





Актриса и певица Жанелль Монэ

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Сыграла в лентах «Лунный свет» и «Скрытые фигуры», номинированных в категории «Лучший фильм».





Актер Мэтт Дэймон и его супруга Лусиана Баррозу

Фото: Mike Blake / Reuters

В этом году обошелся без номинаций — но зато регулярно появлялся в эфире «Шоу Джимми Киммела» и не избежал дежурной шутки ведущего на этот счет.





Актриса Николь Кидман

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Лев» и уступила Виоле Дэвис («Ограды»).





Актриса Скарлетт Йоханссон и актер Терренс Хауард

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Оба артиста обошлись в этом году без номинаций.





Актер и певец Джастин Тимберлейк своим выступлением открывает церемонию

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Номинирован в категории «Лучшая песня» за композицию Can't Stop the Feeling из фильма «Тролли».





Ведущий церемонии Джимми Киммел

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Киммел, известный по вечернему телешоу своего имени, впервые в карьере выступил ведущим церемонии вручения «Оскаров».



