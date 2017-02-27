За последние 10-15 лет из Казахстана выведено порядка 100 млрд тенге - ДГД Астаны

В пятницу, 24 февраля, Служба экономических расследований (СЭР) Департамента государственных доходов по г. Астана совместно с Палатой предпринимателей столицы организовала круглый стол с предпринимателями по вопросам нецелевого использования кредита, незаконного вывода капитала за рубеж и противодействия незаконному игорному бизнесу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДГД.

Следственная практика показывает, что предприниматели, обращаясь в финансовые институты квазигосударственного сектора для получения бюджетного кредита, не используют средства по целевому назначению, умышленно направляют их на другие финансовые операции, тем самым сознательно идут на причинение ущерба. Не исключены факты, когда в преступный сговор с заемщиком вступают работники оценочных или страховых компаний, а также незаконным действиям способствуют сами работники банков. Эти правонарушения квалифицируются как уголовные преступления, за что предусмотрена ответственность по ст.243 и 251 Уголовного кодекса РК «незаконное использование денег банка» и «злоупотребление полномочиями частными оценщиками».

В отношении некоторых заемщиков по фактам нецелевого использования бюджетных средств окончено ведение ряда дел СЭР ДГД по г. Астана.

Так, привлечен к уголовной ответственности руководитель ТОО «Зеренда-Астык», который средства, выделенные АО «КазАгроФинанс» для закупа зерновых культур, израсходовал не по целевому назначению, тем самым нанес ущерб государству в сумме 490 млн тенге.

Также признан виновным директор ТОО «Казына СР», предоставивший банку заведомо подложные документы, получил бюджетные средства для строительства мебельного цеха. Фактически деньги израсходованы на приобретение дорогостоящего имущества для личного пользования.

Всего по уголовным делам данной категории государству возмещен ущерб в сумме более 2 млрд тенге.

Немаловажен вопрос незаконного вывода капитала за рубеж. За последние 10-15 лет из Казахстана выведено порядка 100 млрд тенге. Наметилась тенденция вывода капитала по схеме, когда казахстанские компании в обход валютного контроля беспрепятственно выводят деньги, выступая якобы посредниками, перечисляют за рубеж денежные средства за поставку товаров.

В рамках противостояния выводу капитала за рубеж СЭР КГД МФ РК заключены соответствующие соглашения с Национальным банком РК и Комитетом финансового мониторинга МФ РК. Так по сведениям, предоставленным Национальным банком РК, зарегистрировано и находится в производстве 22 досудебных расследований по ст. 235 УК РК «невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте».

Проблема незаконного игорного бизнеса имеет высокую степень актуальности для нашей страны.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Вне указанных территорий игорный бизнес является незаконным.

Игорные заведения, кассы тотализатора или букмекерской конторы должны располагаться в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в подвальных помещениях жилых домов (жилых зданий), зданиях промышленных предприятий и их комплексов и других производственных, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях (сооружениях), зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования, оборудования для организации и проведения пари для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса.

В этой связи, СЭР ДГД по г.Астана на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений указанных требований законодательства об игорном бизнесе.

За 2016 года в суд направлено 14 уголовных дел данной категории. В рамках проведенных оперативно - следственных мероприятий с начала текущего года изъято более 3 млн тенге, 1 400 долларов США, 171 системных блоков (компьютеры), более 160 шт. лотерейных терминалов, а также ноутбуки, ресиверы видеорегистратора, кейсы с игральными фишками, колоды игральных карт, телевизоры, мониторы, игровые аппараты, аппараты для выдачи квитанции, столы для покера.

В настоящее время в целях профилактики проводятся работы по взаимодействию с государственными органами по вопросам профилактики в сфере игорного бизнеса, снижению криминогенности данной сферы, мониторинг интернет-сайтов, предлагающих участие в азартных играх, в частности онлайн-казино, деятельность которого на территории республики запрещена.

Организаторы незаконного игорного бизнеса разрабатывают разнообразные схемы, которые придают азартным играм вид легальной деятельности по продаже лотерейных билетов или путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов.

В конце заседания даны разъяснения в части незаконности заключения собственниками помещений договоров аренды на установку игровых и лотерейных терминалов.

Рекомендовано также в целях защиты бизнеса проверять с использованием интернет-ресурсов иностранных бизнес-партнеров, обращая внимание на благонадежность, на юридические адреса регистрации фирм, на наличие счетов в банках, зарегистрированных в оффшорах и др.

По обсуждаемым темам даны ответы на все интересующие вопросы предпринимателей. По итогам проведения круглого стола, а также проработаны дальнейшие совместные мероприятия на 2017 год.