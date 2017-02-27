Российского бойца уволили из Fight Nights из-за флага Нагорного Карабаха

Официальной причиной увольнения бойца «стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания».

Компания Fight Nights расторгла контракт с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Вартаном Асатряном после демонстрации спортсменом флага Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в аккаунте организации в Instagram , пишет , пишет Lenta.ru





Официальной причиной увольнения бойца «стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания». Отмечается, что «в контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».





23 февраля Асатрян одержал победу над азербайджанским спортсменом Эльнаром Ибрагимовым в рамках турнира Fight Nights Global 59 техническим нокаутом в первом раунде. Он вышел праздновать свой успех с флагом Нагорного Карабаха в руках.





На счету россиянина 12 побед (четыре нокаутом) и пять поражений в боях по правилам ММА.





Нагорно-Карабахская Республика (НКР) — непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в 1991 году проживающими в этой местности этническими армянами. Азербайджан, в состав которого контролируемые НКР земли входили в советское время, пытался вернуть регион под свой контроль, но потерпел неудачу.



