Граждане Казахстана пытались провезти из Стамбула контрабандную ювелирку
27 февраля 2017, 10:18
Изделия из белого и желтого золото обнаружены в ручной клади пассажиров в аэропорту Актау.
За выходные дни казахстанские пограничники пункта пропуска Международного аэропорта «Актау» пресекли два случая провоза ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.
Пограничный наряд на рейсе сообщением «Стамбул-Актау» задержал 37-летнего гражданина Казахстана с ювелирными изделиями, общим весом 2,5 килограмма.
Украшения из металла желтого и белого цветов были обнаружены при досмотре ручной клади – кольца белого цвета - 40 штук, кольца желтого цвета - 40 штук, 20 ручных браслетов белого цвета, 40 подвесных цепочек белого цвета и серьги белого цвета - 40 штук.
Днем позже задержана 52-летняя гражданка Казахстана, которая также следовала на рейсе сообщением «Стамбул-Актау. При досмотре в ручной клади, в рюкзаке обнаружены ювелирные изделия желтого цвета – женские кольца – 21 штука, сережки и 8 ручных браслетов.
По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
Иллюстративное фото с сайта golden-inform.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846241-5d7e053424018742eb5fda9c507f2410
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...