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Граждане Казахстана пытались провезти из Стамбула контрабандную ювелирку

27 февраля 2017, 10:18

Изделия из белого и желтого золото обнаружены в ручной клади пассажиров в аэропорту Актау.


За выходные дни казахстанские пограничники пункта пропуска Международного аэропорта «Актау» пресекли два случая провоза ювелирных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.
Пограничный наряд на рейсе сообщением «Стамбул-Актау» задержал 37-летнего гражданина Казахстана с ювелирными изделиями, общим весом 2,5 килограмма.

Украшения из металла желтого и белого цветов были обнаружены при досмотре ручной клади – кольца белого цвета - 40 штук, кольца желтого цвета - 40 штук, 20 ручных браслетов белого цвета, 40 подвесных цепочек белого цвета и серьги белого цвета - 40 штук.

Днем позже задержана 52-летняя гражданка Казахстана, которая также следовала на рейсе сообщением «Стамбул-Актау. При досмотре в ручной клади, в рюкзаке обнаружены ювелирные изделия желтого цвета – женские кольца – 21 штука, сережки и 8 ручных браслетов.

По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

Иллюстративное фото с сайта golden-inform.ru

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