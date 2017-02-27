Граждане Казахстана пытались провезти из Стамбула контрабандную ювелирку

Изделия из белого и желтого золото обнаружены в ручной клади пассажиров в аэропорту Актау.

За выходные дни казахстанские пограничники пункта пропуска Международного аэропорта «Актау» пресекли два случая провоза ювелирных изделий, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.

Пограничный наряд на рейсе сообщением «Стамбул-Актау» задержал 37-летнего гражданина Казахстана с ювелирными изделиями, общим весом 2,5 килограмма.





Украшения из металла желтого и белого цветов были обнаружены при досмотре ручной клади – кольца белого цвета - 40 штук, кольца желтого цвета - 40 штук, 20 ручных браслетов белого цвета, 40 подвесных цепочек белого цвета и серьги белого цвета - 40 штук.





Днем позже задержана 52-летняя гражданка Казахстана, которая также следовала на рейсе сообщением «Стамбул-Актау. При досмотре в ручной клади, в рюкзаке обнаружены ювелирные изделия желтого цвета – женские кольца – 21 штука, сережки и 8 ручных браслетов.





По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.



