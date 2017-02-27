"Оскар" за операторскую работу получил Линус Сандгрен за "Ла-ла-ленд"

В этой категории на награду также претендовали операторы лент "Прибытие", "Лев", "Лунный свет" и "Молчание".

Киноакадемики США наградили "Оскаром" оператора фильма "Ла-ла-ленд" шведа Линуса Сандгрена, 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC , пишет , пишет РИА Новости





В этой категории на награду также претендовали операторы лент "Прибытие", "Лев", "Лунный свет" и "Молчание". Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях.





Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.





Фото: Black Label Media (2016)



