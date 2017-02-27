Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал чемпионом турнира в Болгарии

В столице Болгарии Софии завершился международный турнир по боксу – «Странджа», который проводился уже в 68-й раз. В нем приняли участие и казахстанские боксеры, сообщает Zakon.kz





Успешно на турнире выступили Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг) и Турсынбай Кулахмет (до 75 кг). Первый завоевал бронзовую медаль, в упорном поединке уступив хозяину ринга из Болгарии. Что касается Кулахмета, то ему не было равных на этих соревнованиях. В финале он одержал победу над другим представителем Болгарии – Арманом Хакобяном.





В этом году казахстанских боксеров ожидают два крупных старта – чемпионат Азии в Узбекистане и мировое первенство в Германии. Ожидается, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды определится с кандидатурами на эти соревнования.



