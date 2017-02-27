В Индонезии в правительственном здании произошел взрыв

Информация о жертвах пока не поступала.

Полиция Индонезии проводит расследование в связи со взрывом в правительственном здании в городе Бандунг, передает передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.





Информация о жертвах пока не поступала. В данный момент полиция ведет перестрелку с нападавшим в правительственном здании.





"На данный момент мы в правительственном здании. От людей поступила информация о взрыве бомбы", — сообщил представитель полиции.



