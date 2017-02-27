В Индонезии в правительственном здании произошел взрыв
27 февраля 2017, 10:34
Информация о жертвах пока не поступала.
Полиция Индонезии проводит расследование в связи со взрывом в правительственном здании в городе Бандунг, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Информация о жертвах пока не поступала. В данный момент полиция ведет перестрелку с нападавшим в правительственном здании.
"На данный момент мы в правительственном здании. От людей поступила информация о взрыве бомбы", — сообщил представитель полиции.
Фото: AFP 2017/ Sonny Tumbelaka
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