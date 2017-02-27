Голкипер ПСВ забил мяч в свои ворота при попытке встать с газона
27 февраля 2017, 10:35
Пытаясь подняться на ноги, вратарь занёс снаряд за линию
В матче 24-го чемпионата Нидерландов голкипер «ПСВ Эйндховен» Йерун Зут с «Фейеноордом» (Роттердам) пропустил курьезный мяч, сообщает Zakon.kz.
Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут, зафиксировал мяч на линии собственных ворот, пытаясь подняться на ноги, занёс снаряд за вратарскую линию.
Электронная система подтвердила забитый мяч, который стал победным для «Фейеноорда». ПСВ в оставшееся время отыграться не сумел и потерпел поражение со счётом 1:2.
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