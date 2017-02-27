Голкипер ПСВ забил мяч в свои ворота при попытке встать с газона

Пытаясь подняться на ноги, вратарь занёс снаряд за линию

В матче 24-го чемпионата Нидерландов голкипер «ПСВ Эйндховен» Йерун Зут с «Фейеноордом» (Роттердам) пропустил курьезный мяч, сообщает сообщает Zakon.kz





Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут, зафиксировал мяч на линии собственных ворот, пытаясь подняться на ноги, занёс снаряд за вратарскую линию.





Электронная система подтвердила забитый мяч, который стал победным для «Фейеноорда». ПСВ в оставшееся время отыграться не сумел и потерпел поражение со счётом 1:2.



