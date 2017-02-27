Фильм "Белые шлемы" о войне в Сирии получил "Оскар"
27 февраля 2017, 10:42
Фильм продолжительностью 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом.
Фильм "Белые шлемы" о войне в Сирии завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм", 89-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде, передает РИА Новости.
Фильм "Белые шлемы" продолжительностью 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом. Режиссер картины, получив награду, поблагодарил сирийскую организацию "Белые шлемы" и попросил всех присутствующих в зале "встать в знак того, чтобы война в Сирии закончилась как можно скорее".
Накануне церемонии "Оскар" СМИ сообщили, что иммиграционные власти США запретили въезд в страну сирийскому оператору, работавшему над фильмом.
В этой категории также были представлены фильм британского режиссера Дэна Краусса "Крайности" (Extremis), "4,1 мили" Дафни Мациараки о том, как береговая охрана греческого острова спасает пытающихся перебраться из Турции в Европу беженцах, "Скрипка Джо" Кахейна Корна и Рафаэлы Нихаузен, фильм о сирийской семье, бежавшей от гражданской войны в Германию "Ватани: Моя Родина" немецкого военного фотожурналиста и документалиста Марселя Меттельсифена.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.
Фото: AP Photo/ Invision/Matt Sayles
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