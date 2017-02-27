В Чили миллионы людей остались без питьевой воды
27 февраля 2017, 10:51
В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.
Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек, передает Русская служба ВВС.
Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится. Население города запасется бутилированной водой. Рестораны закрыты по приказу властей. Школы также отложили начало новой четверти.
Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.
По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов. "Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - сказал Ортега.
В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека. До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.
Фото: AP
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