Япония и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

Сегодня в г.Токио был подписан Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, культуры, науки и технологии Японии.





Меморандум подписали вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков и вице-министр японского ведомства Тошия Мизуочи.





Документ, прежде всего, позволит укрепить двухстороннее сотрудничество в области физической культуры и спорта, а также способствует обмену опытом между профильными учреждениями. В рамках подписанного Меморандума стороны договорились об обмене информацией по вопросам организации и проведения спортивных мероприятий, развитии научно-методической работы, технологиями управления спортивными комплексами, а также стратегическими программами развития спорта. Немаловажная роль отводится в Меморандуме сотрудничеству в области спортивной медицины и борьбы с применением запрещенных препаратов в спорте. Кроме того, сборные команды по видам спорта обеих стран чаще будут проводить совместные учебно-тренировочные сборы.









«На сегодняшний день спорт на азиатском континенте развивается стремительными темпами, при этом Япония, принимавшая зимние Азиатские игры, и являющаяся хозяйкой следующих летних Олимпийских игр, является важным участником на мировой спортивной арене. При этом, и нашим коллегам из Японии интересен опыт Казахстана в развитии физкультуры и спорта. Уверен, что этот Меморандум будет полезен как нам, так и японской стороне», - отметил вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан С. Мусайбеков.



