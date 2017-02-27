Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Япония и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта

27 февраля 2017, 10:55

Документ, позволит укрепить двухстороннее сотрудничество в области физической культуры и спорта.


Сегодня в г.Токио был подписан Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, культуры, науки и технологии Японии.

Меморандум подписали вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков и вице-министр японского ведомства Тошия Мизуочи.

Документ, прежде всего, позволит укрепить двухстороннее сотрудничество в области физической культуры и спорта, а также способствует обмену опытом между профильными учреждениями. В рамках подписанного Меморандума стороны договорились об обмене информацией по вопросам организации и проведения спортивных мероприятий, развитии научно-методической работы, технологиями управления спортивными комплексами, а также стратегическими программами развития спорта. Немаловажная роль отводится в Меморандуме сотрудничеству в области спортивной медицины и борьбы с применением запрещенных препаратов в спорте. Кроме того, сборные команды по видам спорта обеих стран чаще будут проводить совместные учебно-тренировочные сборы.



«На сегодняшний день спорт на азиатском континенте развивается стремительными темпами, при этом Япония, принимавшая зимние Азиатские игры, и являющаяся хозяйкой следующих летних Олимпийских игр, является важным участником на мировой спортивной арене. При этом, и нашим коллегам из Японии интересен опыт Казахстана в развитии физкультуры и спорта. Уверен, что этот Меморандум будет полезен как нам, так и японской стороне», - отметил вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан С. Мусайбеков.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...