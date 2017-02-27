Регистрация в уведомительном порядке

С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок.

Согласно новым правилам для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно двумя способами:

- электронным через портал Электронного лицензирования e-license;

- в явочном порядке на бумажном носителе через центры оказания услуг населению.

ст. 37 При этом законом по вопросам сокращения разрешительных документов полностью исключенаПредпринимательского кодекса, определяющая понятие свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также порядок его выдачи.

Таким образом, выдача органами государственных доходов документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с 1 января 2017 года действующими нормами законодательства не предусмотрена.

Приложения Также граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РК, имеют право регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Основным доводом выработки вышеуказанной позиции явилось то, что в соответствии с п. 2916 Договора о ЕАЭС каждое государство-участник Сообщества предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах лицам любого другого государства-участника, а также лицам, учрежденным ими, в отношении учреждения и деятельности на своей территории режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам третьих государств, а также лицам, учрежденным ими.

Мариам Кусаинова,

руководитель отдела Управления государственных доходов по г. Кокшетау