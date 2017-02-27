Регистрация в уведомительном порядке
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок. Согласно новым правилам для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно двумя способами: - электронным через портал Электронного лицензирования e-license; - в явочном порядке на бумажном носителе через центры оказания услуг населению. При этом законом по вопросам сокращения разрешительных документов полностью исключена ст. 37 Предпринимательского кодекса, определяющая понятие свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также порядок его выдачи. Таким образом, выдача органами государственных доходов документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с 1 января 2017 года действующими нормами законодательства не предусмотрена. Также граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РК, имеют право регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Основным доводом выработки вышеуказанной позиции явилось то, что в соответствии с п. 29 Приложения 16 Договора о ЕАЭС каждое государство-участник Сообщества предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах лицам любого другого государства-участника, а также лицам, учрежденным ими, в отношении учреждения и деятельности на своей территории режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый лицам третьих государств, а также лицам, учрежденным ими. Мариам Кусаинова, руководитель отдела Управления государственных доходов по г. Кокшетау
27 февраля 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»
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