Исключить процессуальные ошибки

В Алматинском городском суде состоялось расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами Алматы за минувший год, участие в котором приняли председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин и председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Елис Абдыкадыров.

Открывая мероприятие, председатель городского суда Акжан Ештай отметил, что в 2016 году намного увеличилось количество поступивших дел и заявлений (180 975, что на 29 569 дел и заявлений больше, чем в 2015 году). Он отметил, что увеличение произошло за счет гражданских дел и материалов по полномочиям следственных судей.

Председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда Бахыт Малик-теги сообщил, что в районные и приравненные к ним суды города в 2016 году поступило 180 975 дел и заявлений, тогда как в 2015 году 151 406. Увеличилось и количество оконченных производством дел на 34 967 дел, или 21 процент. Из них по гражданским делам 138 686 дел и заявлений (108 082 дел и заявлений в 2015 году). Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил 5017 дел, в 2015 году он составлял 7359 дел.

- Надо отметить, что среднемесячная нагрузка судей райсудов все еще остается достаточно высокой, по гражданским делам она составляет 72,5 дела в месяц, что в 2,6 раза превышает утвержденный норматив (28,18 дела), сказал Б. Малик-теги.

Председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда Бакытжан Караманов напомнил, что на состоявшемся в 2016 году VII Съезде судей была озвучена необходимость укрепления независимого национального суда.

- На наших пленарных заседаниях не раз обсуждались планы повышения качества отправления правосудия, вопросы оказания помощи молодым судьям. Комиссия выезжала в районные суды с разъяснениями требований законодательства, сказал он.

Также по сведениям, предоставленным Б. Карамановым, в 2016 году в суды г. Алматы поступило 4831 уголовное дело (4956 дел в 2015 году). Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил в 2016 году 220 дел, в 2015 году 294 дела, по уголовным судам нагрузка судей составила 12,3 дела при нормативе в 8,17 дела.

В свою очередь, руководитель Администратора судов по г. Алматы Данияр Кирикбаев рассказал, что в рамках выделенных бюджетных средств на 2016 год проводилась планомерная работа по созданию надлежащих условий для отправления правосудия. Проведены текущие ремонты зданий судов, а также была построена пристройка к зданию Алмалинского районного суда для канцелярии.

- Сегодня все залы судебных заседаний судов Алматы оснащены системами аудиовидеофиксации, сказал Д. Кирикбаев.

Далее руководитель группы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, судья Алматинского городского суда Сергей Лобач сообщил, что в 2016 году поступило 278 жалоб на судей от горожан и юридических лиц.

- Из 278 обращений подтвердились полностью или частично 43, остальные 235 обращений оказались необоснованными. Необходимо отметить, что по факту чаще всего это оспаривание судебного акта. То есть вместо того, чтобы писать жалобу в процессуальном порядке, как это положено по закону, в апелляционную инстанцию, люди пишут жалобы, направленные против лично судьи. Такие обращения в принципе не подлежат рассмотрению, но мы их изучаем и проверяем. В конечном итоге мы гражданам разъясняем, что им нужно обращаться в процессуальном порядке, а не жаловаться на действия судьи, пояснил Сергей Лобач.

Также по его словам, из 43 жалоб на судей, которые подтвердились полностью или частично, 24 обращения связаны с нарушением срока изготовления судебных актов.

Кроме того, он пояснил, что наказания в отношении судей регулируются специальным Законом «О судах и статусе судей».

- То, что касается выявленных и установленных нарушений по полностью или частично подтвержденным обращениям, они нашли свое разрешение путем обсуждения допущенных нарушений на оперативных совещаниях в районных и городском судах и Президиумом пленарного совещания судей городского суда. Если бы в результате обсуждений были установлены какие-то грубые нарушения, влекущие, например, отмену судебного акта или другие тяжелые последствия, тогда эти обращения были бы направлены на рассмотрение Судебного жюри. Но таких грубых нарушений не было выявлено, добавил С. Лобач.

Как сообщил председатель городского суда Акжан Ештай, за прошедший год были привлечены к дисциплинарной ответственности трое судей районных судов за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел. Также он отметил, что есть судьи, чьи приговоры и решения часто пересматривались вышестоящими судами.

- Каждая отмена или изменение судебного акта обсуждаются в районных судах, выясняются причины. С чем это связано? Если это связано с оценкой доказательств или другими вопросами, то судья не подлежит привлечению к какой-либо ответственности. Согласно Конституционному закону и Нормативному постановлению Верховного суда РК «О судебной власти РК» судья не может быть привлечен к ответственности только за изменение или отмену судебных актов. При этом для того, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности, должно быть установлено грубое нарушение законности, пояснил А. Ештай.

Председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного Суда РК Елис Абдыкадыров обратил внимание присутствовавших на необходимость формирования единообразной судебной практики, недопущение судьями нарушений норм материального и процессуального права, вопросы судебного образования.

Председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин рассказал о требованиях, предъявляемых сегодня к кандидатам в судьи и действующим судьям. Он отметил, что благодаря налаженной кадровой работе судам в прошлом году удалось улучшить качество отправления правосудия.

- Теперь судьями становятся лица от 35 лет и старше, председателями районных судов от 42 лет. То есть, это люди со сформировавшимся профессиональным и жизненным опытом, сказал председатель Высшего Судебного Совета.

А. Смолин также отметил, что важная роль в кадровой работе отведена Советам по взаимодействию с судами, образованными в каждом регионе и состоящими из представителей местной общественности. Так, за прошлый год Советами были рассмотрены 667 кандидатур на должность судьи, при этом 60 из них была дана отрицательная оценка. Позиция общественности учитывалась при отборе судей, и ни один кандидат, получивший негативный отзыв Советов по взаимодействию, не был рекомендован судьей. Кроме того, он сообщил, что в минувшем году Академия правосудия передана в ведение Верховного Суда РК, что дает новые положительные возможности для реализации кадровой политики судебной системы.

- Сегодня по республике в кадровом резерве состоят около 400 человек, все они непременно должны участвовать в конкурсах на занятие вакантных должностей, а не быть в простое. Хочу отметить выше пойдут только работающие судьи, не имеющие дисциплинарных взысканий. Также мы должны жестко отслеживать качество судебных актов, формировать единообразную судебную практику, а также полностью исключить любые процессуальные ошибки, сказал А. Смолин.

Подводя итоги расширенного совещания, председатель Алматинского городского суда А. Ештай обозначил приоритетные задачи по улучшению качества отправления правосудия судами города. Так, председателям судов поручено вести постоянный контроль за сроками и качеством рассмотрения судебных дел, активизировать работу по посещению судьями-кураторами районных судов, а также вывести на новый уровень работу по менторству и наставничеству, исключив из нее формальный подход.

Дина Амирова