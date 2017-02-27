"Ла-Ла Ленд" взял два "Оскара" за режиссуру и музыку
27 февраля 2017, 11:01
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.
Американский композитор Джастин Гурвиц завоевал две награды киноакадемии США "Оскар" за музыку и песню к фильму "Ла-ла Ленд". За режиссуру "Ла-Ла Ленд" статуэтку также получил Дэмьен Шазелл, передает РИА Новости.
Получая награду, Гурвиц признался, что в написании музыки к картине его вдохновляла работа всей съемочной группы. Он был трижды номинирован на награду этим вечером за оригинальную музыку и две песни к "Ла-ла Ленд".
В категории "Лучшая музыка" были также представлены Мика Левай, написавшая музыку для картины "Джеки", Дастин О'Хэллоран и немецкий пианист Хаушка за картину "Лев", Николас Брителл за "Лунный свет" и Томас Ньюман за "Пассажиры".
В этой категории "Лучшая песня" были представлены сразу две композиции из мюзикла "Ла-ла Ленд" "City of Stars" и "Auditon (The Fools Who Dream)". Песни были написаны в соавторстве Бендж Пасеком и Джастином Полом. В этой категории также были представлены "How Far I`ll Go" из мультфильма "Moana", "Can`t Stop the Feeling" Джастина Тимберлейка из мультфильма "Trolls" и "The Empty Chair" из ленты "Джим: История Джеймса Фоули" — соавторство Джей Ралфа и Стинга.
Режиссер картины "Ла-ла ленд" Дэмьен Шазелл также удостоен награды киноакадемии США "Оскар".
За победу в режиссерской категории также боролись Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнев ("Прибытие"). Шазелл стал самым молодым режиссером-обладателем "Оскара" в истории премии, ему 32 года.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.
Фото: REUTERS/ Lucy Nicholson
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