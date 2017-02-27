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Лонерган и Дженкинс завоевали "Оскар" в сценаристких категориях

27 февраля 2017, 11:04

Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий.


Сценаристы и режиссеры Кеннет Лонерган и Барри Дженкинс завоевали награду киноакадемии США "Оскар" в сценаристких категориях за фильмы "Манчестер у моря" и "Лунный свет", передает РИА Новости.

Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий. Оба лауреата премии также являются режиссерами этих картин и представлены на "Оскар" в режиссерской категории.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Фото: REUTERS/ Lucy Nicholson

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