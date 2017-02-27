Лонерган и Дженкинс завоевали "Оскар" в сценаристких категориях

Сценаристы и режиссеры Кеннет Лонерган и Барри Дженкинс завоевали награду киноакадемии США "Оскар" в сценаристких категориях за фильмы "Манчестер у моря" и "Лунный свет" , передает , передает РИА Новости





Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий. Оба лауреата премии также являются режиссерами этих картин и представлены на "Оскар" в режиссерской категории.





Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.



