Лонерган и Дженкинс завоевали "Оскар" в сценаристких категориях
27 февраля 2017, 11:04
Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий.
Сценаристы и режиссеры Кеннет Лонерган и Барри Дженкинс завоевали награду киноакадемии США "Оскар" в сценаристких категориях за фильмы "Манчестер у моря" и "Лунный свет", передает РИА Новости.
Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий. Оба лауреата премии также являются режиссерами этих картин и представлены на "Оскар" в режиссерской категории.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.
Фото: REUTERS/ Lucy Nicholson
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