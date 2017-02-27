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Новости за сегодня

Сменился председатель правления Фонда развития предпринимательства «Даму»

 

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по согласованию с Премьер-министром Республики Казахстан, Абай Саркулов назначен Председателем Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», сообщает пресс-служба АО.

Абай Саркулов имеет 13-летний опыт работы в финансовой сфере. В группе компаний Холдинга «Байтерек» работает с 2008 года. Прошел трудовой путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до Заместителя Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана».

Окончил Актюбинский Государственный Университет им. К.Жубанова.

Миссией АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», дочерней организацией Холдинга «Байтерек», является содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством комплексной поддержки, включающей широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию бизнеса.

 

27 февраля 2017, 10:59
Источник, интернет-ресурс: АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»

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