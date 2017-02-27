Сменился председатель правления Фонда развития предпринимательства «Даму»

Абай Саркулов имеет 13-летний опыт работы в финансовой сфере. В группе компаний Холдинга «Байтерек» работает с 2008 года. Прошел трудовой путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до Заместителя Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана».

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