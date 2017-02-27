Завершено досудебное расследование в отношении Аблязова и его сообщников в РК

Национальным бюро по противодействию коррупции завершено досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке и объявлено о начале ознакомления с материалами дела, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





На основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М.К. (Председатель Совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж.Д. (Первый заместитель Председателя Правления - Председатель Кредитного комитета), Садыкова К.А. (Директор по кредитованию) и Мамеш С.Х. (Председатель Правления).

В частности Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.





Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 млрд. долларов США.





Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка.





Напомним, 02 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос на 10 февраля 2017 года.





Аналогично 14 февраля 2017 года Национальным Бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Аблязова и необходимости явки в срок до 15 февраля 2017 года в орган следствия для объявления постановления.





Однако в назначенное время подозреваемый Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Кроме того, он не воспользовался правом самостоятельно пригласить адвоката, в связи с чем орган следствия в соответствии с пунктом 10 части 1 и частью 3 статьи 67 УПК обеспечил его защитником из числа адвокатов профессиональной организации.





В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома.





По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.



