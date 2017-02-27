В Алматы идет сезон вакцинации против клещевого энцефалита

Департамент по защите прав потребителей напоминает жителям Алматы о вакцинации против клещевого энцефалита. Как отмечают специалисты, для того, чтобы обезопасить себя от заражения и заболевания этой опасной инфекцией, необходимо получить прививки именно сейчас - до начала «сезона клещей» , сообщает , сообщает Zakon.kz





Медики отмечают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. Получить прививки от клещевого энцефалита можно в участковых поликлиниках, абсолютно бесплатно. Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом от одного месяца до 7 месяцев.





В дальнейшем для поддержания иммунитета необходимо получать ревакцинацию, первую - через один год после первичной вакцинации и отдаленные ревакцинации - каждые три года. Для тех, кто не успел привиться осенью-зимой, возможно применение экстренной схемы вакцинации, когда интервал между прививками сокращается до 2 недель. Посещение природного очага допускается не ранее, чем через две недели после второй прививки.





"Настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию так называемым профессионально угрожаемым контингентам, то есть сотрудникам организаций, работающих в природных условиях: егеря, геологи, прокладчики дорог, гиды по внутреннему туризму и другим. Как показывает анализ ситуации по пострадавшим от укусов клещей, наиболее часто от этих членистоногих страдают дачники, любители отдыха «на природе» и лица, проживающие в предгорной части города (Бутаковка, Коктюбе, Алма-Арасан и др.), поэтому для этих контингентов получить прививки весьма целесообразно", - отметили в Департаменте по защите прав потребителей.





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