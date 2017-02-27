Кейси Аффлек получил "Оскар" за главную мужскую роль
27 февраля 2017, 11:10
В этой номинации также были представлены Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон.
Кейси Аффлек завоевал награду американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря", передает РИА Новости.
В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.
Фото: REUTERS
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