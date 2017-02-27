Кейси Аффлек получил "Оскар" за главную мужскую роль

В этой номинации также были представлены Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон.

Кейси Аффлек завоевал награду американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря" , передает , передает РИА Новости





В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".





Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.





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