Розничные цены на хлебобулочные и мучные изделия за январь 2017 года

В январе казахстанцы платили за макароны на 10% больше, чем годом ранее. Ржано-пшеничый и пшеничный хлеб из муки высшего сорта поднялись в цене на 8-9%. Сильнее всего подорожал доступный пшеничный хлеб из муки первого сорта - сразу на 17% за год

По итогам января текущего года пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в среднем по РК 217 тг за кг - на 8,6% больше, чем в январе 2016. Хлеб из ржано-пшеничной смеси обходится казахстанцам в среднем в 188,5 тг за кг, на 7,8% дороже, чем годом ранее. Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене заметнее всего - сразу на 17%, до 122,4 тг за кг.

Наиболее высокие цены на пшеничный хлеб из высокосортной муки отмечены среди крупных городов и мегаполисов страны в Актау - 287 тг за кг, +9,5% за год, наиболее низкие в Кызылорде - 146 тг за кг, +13,2%. Наибольший рост цен ощутили жители Уральска - сразу +30,7%, до 183 тг за кг.

Ржано-пшеничный хлеб обходился дороже всего жителям столицы - 251 тг за кг, +3,7% за год, дешевле всего кызылординцам - 127 тг за кг, как и годом ранее. Значительнее всего хлеб из смеси злаков подорожал в Актобе - сразу на 33,6%, до 187 тг за кг.

Самый доступный хлеб из пшеничной низкосортной муки дороже всего стоил в Актау - 156 тг за кг, +20,9% за год, дешевле всего в Таразе и Шымкенте - 100 тг за кг, +7,6 и 20,3% год-к-году, соответственно. Сильнее всего рост цен ощутился в Жезказгане - сразу на 42,1% за год, до 135 тг за кг.

Сахарное печенье выросло в цене на 12,1%, до 508,5 тг за кг в среднем по РК, пряники - на 10,2%, до 493 тг за кг. И те, и другие кондитерские хлебобулочные изделия дороже всего обходилось жителям Актау (644 тг за кг печенья, и 704 тг за кг пряников).

Вермишель выросла в цене за год на 10,7%, до 252,3 тг за кг в среднем по РК, рожки и лапша - на 10,3%, до 246,4 и 393,9 тг за кг, соответственно.

Больше всего за вермишель отдавали жители Актау - 387 тг за кг, +16,2% за год, как и за рожки - 370 тг за кг, +19,4%. Лапша дороже всего стоила в Атырау - 615 тг за кг, +23% за год.

Наиболее доступные цены на вермишель отмечены в Шымкенте - 211 тг за кг, как и годом ранее. Рожки дешевле всего обходились жителям Талдыкоргана - 192 тг за кг, +4,3% за год, лапша - жителям Уральска - 242 тг за кг, +1,7% год-к-году.

По итогам 2016 года производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тыс. тонн, на 3,8% больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. Главной «хлебницей» страны остается ЮКО - доля региона выросла до 23,8%, против 20,9% годом ранее, объемы выпуска подскочили на 17,9%, до 178,2 тыс. тонн. На этот же регион пришлись и максимальные объемы выпуска кондитерских изделий длительного хранения - 21,2 тыс. тонн, +35,1% к 2015 году (это 22,4% от всего производства подобных изделий по РК).

Макаронные изделия - также в плюсе: в 2016 объемы выпуска достигли 148,6 тыс. тонн, на 1,6% больше, чем в «минусовом» 2015. Здесь также лидирует ЮКО, обеспечивая 21,3% от всех произведенных в стране макаронных изделий - 31,7 тыс. тонн.

В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения - местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7% всех хлебобулочных и кондитерских изделий и 84,4% - всех макаронных. Для импортозамещения остается открытой ниша кондитерских изделий и пирожных длительного хранения - здесь казахстанские компании перекрывают лишь 61,4% спроса.