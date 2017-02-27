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«Оскар» за лучший фильм присужден картине «Ла-Ла Ленд»

27 февраля 2017, 11:15

Фильм также был удостоен премий за режиссуру, операторскую работу, музыку, песню и лучшую женскую роль.


Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» присуждена картине «Ла-Ла Ленд». Об этом было объявлено в ходе 89-й церемонии вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, передает Лента.ру.

В мюзикле, снятом Дэмьеном Шазеллом, рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм также был удостоен премий за режиссуру, операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц), песню (City of Stars) и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Картина стала лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Фильм представлен в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

Ранее «Ла-Ла Ленд» получил премии «Золотой глобус» в семи номинациях, премию BAFTA в пяти, а также премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль» и премию Гильдии режиссеров в номинации «Лучший фильм».

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Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»


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