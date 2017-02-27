Упавший в ВКО вертолет принадлежал супруге президента Федерации тяжелой атлетики РК

Об этом сообщили в МИР РК.

Упавший в Восточно-Казахстанской области (ВКО) вертолет принадлежал Гапуре Турлыхановой, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.





Известно, что Гапура Турлыханова является супругой почетного президента Федерации тяжелой атлетики РК Кайрата Турлыханова.





«Вертолёт "Стрекоза 7-Gazelle SA341". Бортовой номер UP-LA246. Заводской номер ЕЭВС.02.0325. Собственник - Турлыханова Гапура Мухатбековна. Эксплуатант - АОН (авиация общего назначения)», - сообщили в МИР РК корреспонденту МИА Казинформ. По данным ведомства, упавший вертолет выпущен 27 августа 2009 года. Сертификат летной годности выдан 23.12.2016, при том бессрочный. Максимальный взлетный вес вертолета составляет 1800 кг.





По данным пресс-службы МИР РК, по факту крушения в Восточном Казахстане вертолета создана министерская комиссия.





Напомним , 25 февраля вечером пилот вертолета С-341, принадлежавший частному лицу, не вышел на связь. На его поиски 26 февраля утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании. В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе был развернут оперативный штаб. На поиски были задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.





Место падения обнаружил сегодня вертолет частной компании МИ-2, который вылетел из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации «Казаэронавигации», пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставили в село Айгыз.





Автор: Мурат Жакеев