Дикая панда съела деревенскую козу на юго-западе Китая
27 февраля 2017, 11:24
Инцидент произошел в среду в городе Лэшань.
Дикая большая панда съела деревенскую козу в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.
Инцидент произошел в среду в городе Лэшань. Местные жители заметили панду, которая спустилась с гор вблизи Мупин, где бродила около 20 минут, после чего напала на деревенскую козу. Сообщается, что в интернете распространились фотографии окровавленных костей козы с места нападения.
Сотрудники лесного департамента после того, как получили информацию об инциденте, направились к месту, где он произошел, и собрали образцы экскрементов панды.
В этот же день в городе Лэшань была замечена еще одна дикая панда, однако, по словам местных жителей, она была "расслаблена и просто отдыхала в кустах". В лесном департаменте сообщили, что панды уже вернулись в лес и находятся в хорошем физическом состоянии.
По словам экспертов, несмотря на то, что панды в настоящее время в большинстве своем травоядные, их предки ели мясо и этот инстинкт по-прежнему сохранился и у современных панд.
Фото: pandafz.cn
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