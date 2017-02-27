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Дикая панда съела деревенскую козу на юго-западе Китая

27 февраля 2017, 11:24

Инцидент произошел в среду в городе Лэшань.


Дикая большая панда съела деревенскую козу в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.

Инцидент произошел в среду в городе Лэшань. Местные жители заметили панду, которая спустилась с гор вблизи Мупин, где бродила около 20 минут, после чего напала на деревенскую козу. Сообщается, что в интернете распространились фотографии окровавленных костей козы с места нападения.

Сотрудники лесного департамента после того, как получили информацию об инциденте, направились к месту, где он произошел, и собрали образцы экскрементов панды.

В этот же день в городе Лэшань была замечена еще одна дикая панда, однако, по словам местных жителей, она была "расслаблена и просто отдыхала в кустах". В лесном департаменте сообщили, что панды уже вернулись в лес и находятся в хорошем физическом состоянии.

По словам экспертов, несмотря на то, что панды в настоящее время в большинстве своем травоядные, их предки ели мясо и этот инстинкт по-прежнему сохранился и у современных панд.

Фото: pandafz.cn

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