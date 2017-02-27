Укрепление тенге приостановилось в начале недели
27 февраля 2017, 11:27
Объем торгов составил 61 млн 900 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 27 февраля 2017 года составил 312,44 (+0,95) тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 312 тенге за доллар США, максимальный - 312,65 тенге. Объем торгов составил 61 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 135. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846272-0eceb846a12dbf38403069e77be78148
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...