"Лунный свет" победил в номинации "Лучший фильм года"
27 февраля 2017, 11:27
Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд".
Драма "Лунный свет" завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм года", передает РИА Новости.
В этой категории также были представлены "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Манчестер у моря" и "Ограды".
Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".
Фото: кадр из фильма
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