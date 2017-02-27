Ведущие церемонии «Оскара» ошиблись, назвав "Ла-ла Ленд" лучшим фильмом года

Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света".





"Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал Киммел.





Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".





"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии. В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.





Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".