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Ведущие церемонии «Оскара» ошиблись, назвав "Ла-ла Ленд" лучшим фильмом года

27 февраля 2017, 11:32

Они извинились и назвали лучшим фильмом «Лунный свет».


Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» извинились за то, что ошибочно назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». На самом деле награду завоевала картина «Лунный свет», передает Лента.ру.

Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света".

"Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал Киммел.

Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии. В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

В центре сюжета фильма "Лунный свет", снятого американским режиссером Барри Дженкинсом, — история взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.

Фильм претендовал на премию «Оскар» в восьми номинациях. Эту награду ранее уже получил Али в категории «Лучшая роль второго плана» и Дженкинс в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

До этого «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров США. Премию вручили Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана». Автор сценария Барри Дженкинс получил награду Гильдии сценаристов в номинации «Оригинальный сценарий». Кроме того, «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».

Фото: spletnik.ru

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