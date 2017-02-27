Ведущие церемонии «Оскара» ошиблись, назвав "Ла-ла Ленд" лучшим фильмом года
27 февраля 2017, 11:32
Они извинились и назвали лучшим фильмом «Лунный свет».
Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» извинились за то, что ошибочно назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». На самом деле награду завоевала картина «Лунный свет», передает Лента.ру.
Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света".
"Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал Киммел.
Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".
"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии. В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.
#LALALAND#Oscars@AnaRent qué pasó?... pic.twitter.com/GUoYIe2ZKk— #LaLaLand fail (@sexi_gensi1) 27 февраля 2017 г.
Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".
В центре сюжета фильма "Лунный свет", снятого американским режиссером Барри Дженкинсом, — история взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Главные роли в картине исполнили Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Монэ.
Фильм претендовал на премию «Оскар» в восьми номинациях. Эту награду ранее уже получил Али в категории «Лучшая роль второго плана» и Дженкинс в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
До этого «Лунный свет» был удостоен награды Гильдии киноактеров США. Премию вручили Али в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана». Автор сценария Барри Дженкинс получил награду Гильдии сценаристов в номинации «Оригинальный сценарий». Кроме того, «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».
Фото: spletnik.ru
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