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Новости за сегодня

Назначен новый директор Жамбылского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

 

Приказом Председателя Правления Общества от 24 февраля 2017 года Даурен Токтаров назначен директором Жамбылского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Даурен Сержанович Токтаров родился 2 июля 1981 года в Алматы, в 2005 году окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». После окончания университета был принят дорожным мастером реконструкция автомобильной дороги «Самара-Шымкент» в ТОО «Актобе жолдары».

С 2006 по 2009 год работал дорожным мастером, далее старшим мастером и начальником участка реконструкция автомобильной дороги «Астана-Щучинск» в ТОО «Акмола Құрылыс Материалдары».

С 2009 по 2017 год - главный эксперт, руководитель Управления строительства и реконструкции и руководитель Управления подготовки проектов Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Женат, двое детей.

27 февраля 2017, 11:31
Источник, интернет-ресурс: АО «НК «КазАвтоЖол»

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