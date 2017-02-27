Состоялось заседание Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», 23.02.2017 г. Решением Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Председателем Совета директоров Казахстанской Ипотечной Компании избран Айдар Арифханов - заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает kmc.kz.

Этим же решением Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Абылай Рахимжанов и Канат Исамбаев избраны членами Правления и назначены заместителями Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». Также изменен состав Комитетов Совета директоров.

Кроме того, в ходе заседания приняты отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» за 2016 год, отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2016 года и рассмотрены другие вопросы по деятельности Компании.