Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора
27 февраля 2017, 11:40
Им станет новый чемпион UFC в легком весе.
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет победитель поединка Тони Фергюсон - Хабиб Нурмагомедов.
«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», - приводит слова Уайта TMZ.
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 4 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем будет разыгран титул чемпиона UFC в легком весе.
Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор ведет переговоры о бое с Флойдом Мейуэзером по правилам бокса. Уайт считает, что желание ирландца сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим обусловлено только финансовой выгодой.
«Тут речь идёт о миллионах. На этом поединке можно заработать $ 30-60 млн», - приводит слова Уайта MMA Mania.
Фото Peoples.ru
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