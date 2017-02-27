Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет победитель поединка Тони Фергюсон - Хабиб Нурмагомедов.

«Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», - приводит слова Уайта TMZ.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится 4 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В нем будет разыгран титул чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор ведет переговоры о бое с Флойдом Мейуэзером по правилам бокса. Уайт считает, что желание ирландца сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим обусловлено только финансовой выгодой.