По ускоренной процедуре реабилитации

К. Кадырбеков,

судья СМЭС Западно-Казахстанской области

В мировой практике широко известны соглашения между должником и кредиторами о введении моратория на принудительное взыскание долга и разработка программы реструктуризации обязательств. В казахстанской практике такие соглашения нашли отражение в правовом институте ускоренной реабилитации.

Реабилитация и ускоренная реабилитация регулируются нормами Закона РК «О реабилитации и банкротстве». Подать заявление о применении ускоренной реабилитации может только должник, являющийся коммерческой организацией, в отношении которого не возбуждено дело о реабилитации или банкротстве. Основания для обращения неплатежеспособность или угроза неплатежеспособности в ближайшие 12 месяцев.

Важным преимуществом ускоренной реабилитации является минимальная роль суда. Должник с кредиторами самостоятельно разрабатывают наиболее приемлемый для них путь к оздоровлению погашению задолженности, а суд утверждает уже разработанный и согласованный план реабилитации, и, соответственно, выносит решение о применении процедуры.

Право управления имуществом и делами должника остается за собственником и (или) участниками, не привлекаются временный и реабилитационный управляющие. Срок процедуры до двух лет, с возможностью продления дополнительно до полугода. Не формируется реестр требований кредиторов. Все это делает процедуру более адаптированной и легкой к применению по сравнению с полной реабилитационной процедурой.

Ускоренная реабилитационная процедура направлена прежде всего на то, чтобы должник мог избежать банкротства и восстановить свою платежеспособность, затратив при этом минимум времени и средств. С момента возбуждения производства по делу кредиторы, отраженные в плане реабилитации, не могут подавать заявление о признании должника банкротом, взыскивать имущество и деньги с банковских счетов должника, приостанавливается исполнение решений судов по заявлениям данных кредиторов.

Важным отличием от полной реабилитационной процедуры является состав кредиторов. Ускоренная реабилитация не затрагивает отношений со следующими кредиторами:

- перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью;

- вытекающие из трудовых договоров;

- страховые, пенсионные и авторские обязательства;

- налоговые обязательства.

Все остальные кредиторы распределяются по группам однородных кредиторов (кредиторы, имеющие к должнику идентичные требования и не обладающие друг перед другом преимуществом в их удовлетворении). Должник разрабатывает план реабилитации и согласовывает его с группами однородных кредиторов. План считается согласованным, если его одобрили кредиторы, сумма требований которых составляет более 50 процентов от общей суммы требований данной группы.

Для согласования плана необязательно извещение и участие всех кредиторов из данной однородной группы.

Только после возбуждения дела о применении ускоренной реабилитации в суде каждый кредитор группы однородных кредиторов, включенный в план реабилитации, должен быть письменно уведомлен о возбуждении дела в течение пяти рабочих дней. Кредитор в течение пяти рабочих дней может оспорить в данном суде указанную в уведомлении сумму кредиторской задолженности в случае несогласия с ней.

Важно понимать, что процедура ускоренной реабилитации будет существовать только между должником и теми группами однородных кредиторов, которые одобрили план реабилитации. Со всеми остальными кредиторами сохраняется прежний ход отношений, и положения об ускоренной реабилитации на них не распространяются.

Если же кредитор участвовал в рассмотрении плана ускоренной реабилитации и голосовал против или не принимал участия в рассмотрении, однако план реабилитации был одобрен большинством, его требования все равно включаются в план реабилитации, и положения закона об однородных кредиторах будут распространяться на него в полном объеме.

План реабилитации отражает все мероприятия по восстановлению неплатежеспособности и график погашения задолженности перед кредиторами, задействованными в процедуре. Он может содержать в том числе следующие меры: списание части суммы основного долга; списание пени и штрафов; санацию; продажу имущества (активов) путем проведения электронного аукциона; уступку прав требований должника; обмен долгов на акции; заключение мирового соглашения и другое.

Необходимо отметить, что закон не содержит норм о прекращении начисления неустойки (пени, штрафов) в ускоренной реабилитационной процедуре, в отличие от полной реабилитации. Тем не менее, данное положение может устанавливаться планом ускоренной реабилитации наряду с остальными мерами.

Чтобы соблюсти права кредиторов и обезопасить их требования, однородным кредиторам предоставлена возможность принимать участие в принятии наиболее важных решений, влияющих на эффективность процедуры, путем введения института собрания кредиторов.

Помимо этого должник может осуществлять только обычные коммерческие операции и операции, предусмотренные планом реабилитации. Для всех остальных действий ему требуется согласие собрания кредиторов.

Также ускоренная реабилитационная процедура является одним из условий начала оказания мер государственной поддержки. До 2017 года в Казахстане действовала Программа посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий).

Ускоренная реабилитационная процедура в отношении должника, являющегося участником мер государственной поддержки, применяется по обязательствам всех кредиторов в соответствии с условиями применения таких мер. Также для всех без исключения кредиторов вводится мораторий на признание банкротом должника участника Программы. Законодательством устанавливаются и иные изъятия из общих правил.

Прекращается ускоренная реабилитационная процедура представлением в судебный орган заключительного отчета, согласованного с собранием кредиторов, либо по иным обстоятельствам, указанным в ст. 37 Закона. При этом необходимо отметить, что процедура ускоренной реабилитации отделена от дел о банкротстве, то есть прекращение процедуры не ведет к банкротству, а позволяет реализовать каждому кредитору свои права самостоятельно.