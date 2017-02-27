Великий пост 2017: Что можно есть в пост
27 февраля 2017, 11:47
Весь Великий пост является подготовкой к Пасхе — главному событию — дню победы над смертью и воскресения Христа.
У православных верующих сегодня начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Это время верующие проводят в молитвах и духовном очищении. Кроме того, ограничивают себя в потреблении определенных продуктов.
Если вы решили придерживаться Великого поста, то на это время придется отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов.
Разрешенные продукты в Великий пост нужно потреблять ограниченно и согласно церковных правил.
Великий Пост - один из самых строгих постов церковного календаря, он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) и неделя перед Пасхой (Страстной седмицы). Четырехдесятница отмечается в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная седмица - память о жизни Христа в последние дни его жизни, о Его распятии и воскрешении.
Что же касается трапезы, то в пост существуют некоторые правила:
В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост.
Исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. То есть все продукты животного происхождения.
Есть можно только раз в день, вечером, однако, по субботам и воскресеньям разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.
В понедельник, среду и пятницу употребление пищи в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.
По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, так же разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы).
В страстную Пятницу (это последняя пятница Великого Поста) стоит воздержаться от пищи вообще.
В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи.
Какие продукты разрешено употреблять во время поста?
Если разумно подойти к своему питанию во время Великого поста, то, во-первых, вам не придется голодать, а во-вторых, даже в период строго поста питание может быть вполне разнообразным и сбалансированным.
Итак, основные продукты, разрешенные в пост:
Хлеб черный, злаковые хлебцы.
Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)
Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.
Грибы различного приготовления.
Бобовые (фасоль, чечевица, горох)
Сухофрукты, орехи, мед.
Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)
Фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.)
Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост. В праздник Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля).
Но ни о каком самочинном посте по уставу или даже близко к уставу не может идти и речи, если имеются болезни, связанные с желудком или обменом веществ. Церковь также разрешает не поститься путешествующим, детям, беременным и кормящим матерям.
Предлагаем постящимся календарь питания по дням
Великий пост 2017 питание: первая неделя
Понедельник, 27 февраля – полное воздержание от еды.
Вторник, 28 февраля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Среда, 1 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 2 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Пятница, 3 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 4 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 5 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Великий пост 2017 питание: вторая неделя
Понедельник, 6 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 7 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 8 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 9 марта – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 10 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 11 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 12 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Великий пост 2017 питание: третья неделя
Понедельник, 13 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 14 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 15 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 16 марта – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 17 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 18 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 19 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Великий пост 2017 питание: четвертая неделя
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Понедельник, 20 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 21 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 22 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 23 марта – вареная растительная пища без масла и разрешается рыба.
Пятница, 24 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 25 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 26 марта – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Великий пост 2017 питание: пятая неделя
Понедельник, 27 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 28 марта – вареная растительная пища без масла.
Среда, 29 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 30 марта – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 31 марта – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Суббота, 1 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Воскресенье, 2 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино.
Великий пост 2017 питание: шестая неделя
Понедельник, 3 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 4 апреля – вареная растительная пища без масла.
Среда, 5 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 6 апреля – вареная растительная пища без масла.
Пятница, 7 апреля – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов). Разрешается рыба.
Суббота, 8 апреля – вареная пища с добавлением растительного масла, вино, икра. Разрешается рыбная икра.
Воскресенье, 9 апреля – разрешается употреблять рыбу.
Великий пост 2017 питание: седьмая неделя
Страстная неделя – строгая седмица Великого поста 2017, каждый ее день носит собственное название. Также следует отметить, что в Страстную неделю пост усиливается и является действительно строгим.
Понедельник, 10 апреля (Страстной понедельник) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Вторник, 11 апреля (Страстной вторник) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Среда, 12 апреля (Страстная среда) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Четверг, 13 апреля (Страстной четверг) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Пятница, 14 апреля (Страстная пятница) – полное воздержание от еды.
Суббота, 15 апреля (Страстная суббота) – сухоядение (потребление хлеба, сырых овощей, фруктов, сухофруктов, меда, орехов).
Воскресенье, 16 апреля (Воскресение Христово) – Пасха, окончание Великого поста.
Подготовлено по материалам: ivona.bigmir.net, glintvein.org, fakty.ictv.ua
Фото: novomoskovsk-ua.info
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