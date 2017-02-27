Великий пост 2017: Что можно есть в пост

У православных верующих сегодня начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Это время верующие проводят в молитвах и духовном очищении. Кроме того, ограничивают себя в потреблении определенных продуктов.

Разрешенные продукты в Великий пост нужно потреблять ограниченно и согласно церковных правил.

Если вы решили придерживаться Великого поста, то на это время придется отказаться от мяса и мясных продуктов, яиц, молока и молочных продуктов.

Великий Пост - один из самых строгих постов церковного календаря, он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) и неделя перед Пасхой (Страстной седмицы). Четырехдесятница отмечается в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная седмица - память о жизни Христа в последние дни его жизни, о Его распятии и воскрешении.





Что же касается трапезы, то в пост существуют некоторые правила:





В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост.

Исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. То есть все продукты животного происхождения.

Есть можно только раз в день, вечером, однако, по субботам и воскресеньям разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу употребление пищи в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, так же разрешается употреблять виноградное вино (кроме субботы Страстной седмицы).

В страстную Пятницу (это последняя пятница Великого Поста) стоит воздержаться от пищи вообще.

В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи.





Какие продукты разрешено употреблять во время поста?





Если разумно подойти к своему питанию во время Великого поста, то, во-первых, вам не придется голодать, а во-вторых, даже в период строго поста питание может быть вполне разнообразным и сбалансированным.





Итак, основные продукты, разрешенные в пост:





Хлеб черный, злаковые хлебцы.

Крупы (овсяная, гречневая, рисовая, кукурузная , пшеничная, ячневая)

Соленые и маринованные овощи, варенье из ягод и фруктов.

Грибы различного приготовления.

Бобовые (фасоль, чечевица, горох)

Сухофрукты, орехи, мед.

Овощи по сезону (картофель, свекла, морковь, лук, капуста, редька и др.)

Фрукты по сезону (яблоки, бананы, гранат, апельсины и др.)

Рыбу разрешено употреблять два раза за весь пост. В праздник Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (9 апреля).