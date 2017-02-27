Проявлять разумную осторожность

Б. Нурланов,

судья СМЭС г. Астаны

Многие из нас, как физические лица, так и индивидуальные предприниматели с юридическими лицами, в повседневной жизни так или иначе становятся субъектами договорных правоотношений по поставке (продаже) и принятию (покупке) товара.

Перечень таких товаров может быть весьма разнообразен, каждой категории присущи свои особенности, в том числе по сроку хранения, сроку годности, гарантийному сроку эксплуатации, технических характеристиках и т.д.

Однако поставка всех категорий товаров без исключения связана общим принципом оборота, т.е. должен иметь место факт поставки товара покупателю и, соответственно, юридическое последствие в виде оплаты за поставленный товар со стороны покупателя.

В судебной практике часто встречаются гражданские дела, связанные с ненадлежащим исполнением таких договорных обязательств сторонами сделки, что, как следствие, ведет к судебным разбирательствам.

В ходе судебных разбирательств важным фактором, влияющим на выводы суда об обоснованности, законности иска, являются предоставляемые сторонами доказательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 ГПК РК доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Непредставление суду имеющихся у сторон доказательств исключает возможность представления этих доказательств суду апелляционной и кассационной инстанций.

При поставках товара между ИП и юридическими лицами в обоснование факта совершения сделки должны быть представлены, соответственно, счета-фактуры, накладные на отпуск материалов на сторону, подписанные уполномоченными лицами, а также доверенность представителя покупателя на получение товара со склада продавца. В соответствии со ст. 268 ГК РК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 452 ГК РК в случаях, когда договор заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем. Договор считается исполненным продавцом с момента вручения товара покупателю, а согласно п. 1 ст. 453 ГК РК покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора, если иное не предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа обязательства.

Установленный законом факт исполнения продавцом договора должен быть подтвержден документом о передаче товара, соответственно, в указанном случае таким документом является накладная на отпуск материалов на сторону.

Следует обратить внимание на то, что согласно п. 1 ст. 37 ГК РК юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы, действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами.

Таким образом, при передаче товара продавцу следует обращать внимание на полномочия лица по доверенности, получающего товар от имени юридического лица за подписью его первого руководителя и заверенного соответствующей печатью. При отсутствии соответствующего перечня доказательств у суда будут отсутствовать законные основания для удовлетворения иска о взыскании задолженности.

Вместе с тем во избежание недоразумений и предпринимательского риска по неполучению причитающихся за товар сумм, а также вытекающих разбирательств о взыскании задолженности, продавцам товара следует проявить разумную осторожность при принятии решения о выдаче товара без оформления товарораспорядительных документов либо их выдаче в «кредит».