В Степногорске молодой человек убил знакомого и выбросил его тело в мусорный бак

Задержали преступника в тот же день.

В Степногорске полицейскими «по горячим следам» раскрыто неочевидное убийство , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Тяжкое преступление было совершено в Степногорске 26 февраля. Местный житель обнаружил тело в одном из мусорных контейнеров.





На место преступления прибыла следственно – оперативная группа, а также наиболее опытные оперативники Управления криминальной полиции ДВД и УВД Степногорска. При проведении осмотра места происшествия, каких - либо документов, удостоверяющих личность потерпевшего, обнаружено не было. Отсутствовали улики и отпечатки пальцев рук, по которым полицейские могли бы определить подозреваемого. Все это значительно затрудняло работу сотрудников криминальной полиции.





Буквально в течение часа стражи порядка установили личность потерпевшего. Им оказался 26-летний местный житель. Оперативники провели подворный обход, опросили жильцов соседних домов, также проверили съемные квартиры, отработали лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных на фасадах ближайших магазинов и организаций.





В результате проделанной работы задержали подозреваемого в тот же день. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейскими был установлен и задержан 25-летний местный житель, который признался в содеянном.





Как оказалось, в тот день молодые люди распивали спиртные напитки в доме подозреваемого. В ходе ссоры и возникшей впоследствии драки, один из мужчин нанес другому несколько ножевых ранений. Затем, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело убитого в мусорном контейнере.





В настоящее время начато досудебное производство по ст. 99 ч.1 УК РК (убийство), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



