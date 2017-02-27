Т. Дуйсенова разъяснила ветеранам и инвалидам Костанайской области как будут повышаться пенсии и пособия

Сегодня в Костанае на встрече с ветеранами, инвалидами, молодежью и представителями НПО министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова дала подробные разъяснения по вопросам повышения пенсий и пособий.

В мероприятии приняли участие советники акимов области, городов и районов, руководители областных управлений, территориального департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, районных и городских отделов занятости и социальных программ, медико-социальных учреждений, неправительственных организаций, обществ инвалидов, представители советов ветеранов и молодежных организаций.

Вначале своего выступления Тамара Дуйсенова подчеркнула, что забота о пожилых людях была и остается одним из главных приоритетов социальной политики государства.

«В Послании к народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Главой государства была поставлена задача по поэтапному повышению уровня социального обеспечения граждан в 2017-2018 годах.

«На первом этапе, с 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года; размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 млрд. тенге», - сообщила министр.

По ее словам, на втором этапе, с 1 января 2018 года, будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике.

Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года.

«Так, если гражданин работал и делал отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд всего лишь 10 лет или вовсе не работал, то его базовая пенсия будет составлять 54% от величины прожиточного минимума, что эквивалентно сегодняшнему размеру базовой пенсии. За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия будет увеличиваться на 2%. Например, стаж 20 лет - базовая пенсия 74% от прожиточного минимума, работал 30 лет - базовая пенсия 94% от прожиточного минимума, при стаже 33 и более лет - 100% от прожиточного минимума. Ожидается, что в результате перерасчета базовая пенсия в размере 100% от прожиточного минимума будет у 45,2% получателей, от 74 до 100 % - у 44,7% получателей», - пояснила Тамара Дуйсенова, добавив, что средний размер базовой пенсии увеличится в 1,8 раза (до 87% от прожиточного минимума).

В ходе встречи глава МТСЗН РК также рассказала о социальной помощи, оказываемой гражданам.

Напомним, сегодня Тамара Дуйсенова также провела в Костанае семинар-совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы и приняла участие в Отчетной встрече главы региона Архимеда Мухамбетова с населением.