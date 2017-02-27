Алексей Цой избран председателем Странового координационного комитета по работе с международными организациями

Сегодня в Астане на заседании Странового координационного комитета по работе с международными организациями вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой был избран председателем данного комитета.

На мероприятии приняли участие: Портфолио менеджер Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Татьяна Виниченко, заинтересованные госорганы, руководство Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК, также представители международных организаций и НПО.

В рамках встречи участники обсудили вопросы выделения финансирования Глобальным фондом по компонентам ВИЧ/СПИД (с 2018 года) и туберкулез (с 2020 года), План реализации квалификационных критериев Глобального фонда к СКК в процессе разработки новой заявки, также План реализации Странового диалога.

Кроме того, были согласованы: состав рабочей группы по написанию заявки и проведению Странового диалога, мероприятия по реализации надзорной функции СКК, запросы проекта «ХОУП» по использованию финансовых средств, сэкономленных за период 2015-2017 годы, и Национального научного центра фтизиопульмонологии по ротации пилотных регионов при реализации проекта гранта Глобального фонда по туберкулезу на 2017-2019 годы.

Напомним, Страновой координационный комитет по работе с международными организациями был создан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2011 года № 854.