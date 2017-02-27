В Павлодаре вынесли приговор виновным во взрыве на нефтехимическом заводе

Троих сотрудников завода признали виновными по статье 156 часть 4 УК РК части «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

В Павлодарской области огласили приговор трем бывшим сотрудникам ТОО «Компания «Нефтехим-LTD», виновным во взрыве и пожаре на предприятии, унесшем жизни трех человек,





Реальный срок из всех подсудимых получил лишь бывший начальник смены Сергей Чичмаренко – его приговорили к трем годам в колонии поселении.





Олег Тимошов, который на момент трагедии занимал должность главного инженера нефтехимического предприятия, а позже стал исполнять обязанности директора компании, и бывший начальник производства Берик Кусанов приговорены к трем годам ограничения свободы с лишением на два года права занимать руководящие должности в любых организациях.

Таким образом, в ближайшее время на «Нефтехиме» снова сменится руководство.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданские иски родных погибших сотрудников и обязал виновных выплатить от 300 до 800 тысяч тенге морального ущерба.

Родные погибших на производстве людей заявили журналистам, что не согласны с вердиктом суда и намерены обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор.





«Из-за трагедии мы остались одни, без сына, хоронили его по частям, -говорит отец погибшего сотрудника Владимир Мутас. - В суде никто так и не ответил на главный вопрос, зачем нужно было в праздничные дни гнать людей на производство, запускать простаивающий цех? Из-за нехватки денег, жадности? Сначала виновными во взрыве были признаны 11 человек, к суду их осталось только трое, а срок получил один, который был простым исполнителем».





Напомним, взрыв на предприятии прогремел 4 января 2016 года. Техногенная авария произошла в цехе по расфасовке порошкового полипропилена, который по документам был закрыт, однако по неизвестным причинам после нового года там развернулось производство.

В момент трагедии, когда вместо газообразной в работу пошла жидкая фракция, а затем был взрыв и крупнейший в регионе за последние 10 лет пожар, на месте находилась бригада из пяти рабочих. Двое из них - Сергей Мутас и Куаныш Искаков сгорели заживо, еще один сотрудник предприятия Каирбек Адуов скончался после операции в республиканском ожоговом центре Астаны, куда его доставили санавиацией. Еще двое Ринат Шарипов и Максат Шарипов получили ожоги от 25 до 45% тела.

В суде выяснилось, аварию можно было предотвратить еще два дня назад, когда стало понятно, что оборудование дает сбой. К тому же, стало известно, что помещение цеха не было оборудовано вентиляцией и проветривалось с помощью обычного открывания ворот и дверей.

Спецкомиссия, расследовавшая ЧП, признала стопроцентную вину работодателя. Эксперты заявили, что авария произошла из-за нарушения технологического процесса, конструктивных недостатков оборудования, неудовлетворительной организации работ и нарушения безопасности охраны труда пострадавших.

Ерлан Кусанов, который в то время занимал кресло генедиректора предприятия, подал в отставку через месяц после трагедии. В ходе расследования, экс-глава «Нефтехима» был исключен из числа подозреваемых.



