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Новости за сегодня

Из общего числа выявленных Минфином РК лжепредприятий, около трети приходится на сферу строительства

 

Такое заявление прозвучало сегодня в ходе заседания общественного совета в Министерстве финансов РК.

К такому выводу эксперты минфина пришли в ходе мониторинга рационального использования бюджетных средств в рамках проводимой работы по борьбе с теневой экономикой.

Одной из главных составляющих «теневой» экономики являются преступления, связанные с расходованием бюджетных средств при государственных закупках путем обналичивания средств через лжепредприятия. При этом, треть суммы выделенных денежных средств приходится на отрасли «строительство» и «торговля».

На сегодняшний день в сфере строительства существуют ряд проблем, среди которых необоснованное превышение сметы расходов на строительство, срыв сроков и низкое качество строительства, привлечение нелегальной рабочей силы, проведение государственных закупок с нарушением законодательства.

Анализ уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет участниками государственных закупок - плательщиками НДС показал, что средний пороговый показатель уплаты налогов (с учетом доли суммы государственного закупа в общем обороте) составил только 6,2% или 137,1 млрд.тенге, при этом в отрасли «Строительство» данный показатель является самым низким - 4%. При этом среднеотраслевой пороговый показатель составил по «Строительству» 7,7%.

Вывести из тени желающих обогатиться незаконными способами призван внедряемый Министерством «пилотный» проект казначейского сопровождения государственных закупок по строительству.

Суть предлагаемого минфином РК механизма заключается в том, что после проведенного конкурса государственных закупок, денежные потоки будут сопровождаться Комитетом казначейства от заказчика до конечного поставщика товаров и услуг. Впервые на практике будут привлекаться услуги супервайзера (инжиниринговой компании), который не только отслеживает качество строительства, но и обоснованность всех расходов.

Предлагаемое новшество разрабатывалась с учетом предложений государственных органов, бизнес-сообщества, а также международного опыта и действующего механизма контроля счетов квазигосударственного сектора.

По утверждению экспертов оно обеспечит прозрачность платежей, полноту уплаты налогов, контроль качества строительства и целевое использование бюджетных средств.

На сегодняшний день уже утверждена Дорожная карта по внедрению казначейского сопровождения, утвержден и согласован с акиматами перечень объектов строительства для запуска «пилотного» проекта (четыре объекта: в городе Астана, Акмолинской и Карагандинской областях) разработаны проекты внесения изменений в нормативные правовые акты.

Предлагаемое нововведение было поддержано членами общественного совета. Они отметили, что обсуждение новшеств, предлагаемых Министерством финансов, позволяет общественности быть в курсе деятельности госоргана, своевременно выявить положения, ущемляющие или ограничивающие права и законные интересы физических и юридических лиц, а также дать соответствующие рекомендации.

Министр финансов Бахыт Султанов, в свою очередь отметил, что благодаря совместному взаимодействию в рамках деятельности Общественного совета, Министерство получило возможность узнать общественное мнение и получить обратную связь по поводу принимаемых решений и разрабатываемых нормативных правовых актов.

«Помимо текущих задач, наша работа должна быть направлена на достижение целей, изложенных в Послании Президента. Уже начаты работы по реализации Послания: утвержден соответствующий План мероприятий Министерства, создаются Рабочие группы по разработке нормативных правовых актов» - подчеркнул он в своем выступлении.

В ходе заседания члены общественного совета также обсудили организационные вопросы деятельности совета.

Информация о деятельности Общественного совета регулярно размещается на интернет - ресурсе Министерства финансов в разделе «Гражданам».

27 февраля 2017, 12:10
Источник, интернет-ресурс: Министерства финансов РК

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