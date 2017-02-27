В Бангкоке начали строительство погребального комплекса для короля Рамы IX

Огромный погребальный комплекс высотой более 50 метров будет построен в центре Бангкока для прощания с королем Пумипоном Адульядетом (Рамой IX). Церемония начала строительства прошла на столичной площади Санам Луанг , пишет , пишет ТАСС





Премьер-министр Прают Чан-Оча, согласно буддийской традиции, осыпал лепестками цветов центральную сваю будущего сооружения, а затем повесил на нее цветочное ожерелье. Под звуки молитвы буддийских монахов этот же ритуал проделали и другие члены кабинета министров.





Как сообщили в Департаменте изящных искусств, ответственном за строительство погребального комплекса, его возведение планируется завершить к концу сентября. Крематорий монарха будет представлять собой сооружение из сандалового дерева из нескольких ярусов, внешне напоминающее буддийский храм. Его дизайн "основан на космологии буддизма и представлении о том, что таиландские короли имеют божественное происхождение", уточнили в департаменте.





Комплекс символизирует горную цепь из девяти вершин, в центре которой находится гора Меру (Сумеру) - священное место в буддийской космологии, центр всех материальных и духовных вселенных. Гора Меру считается обителью Брахмы. Именно туда, согласно местным представлениям, устремляются души таиландских правителей.





Рядом с погребальным костром будет построен павильон для VIP-участников церемонии, включая членов королевской семьи, рассчитанный на 2,8 тыс. человек.





Более 4,6 млн попрощавшихся





Рама IX скончался в Бангкоке 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Сейчас его тело находится в закрытой гробнице на территории Большого королевского дворца, куда ежедневно приходят несколько десятков тысяч людей, чтобы отдать монарху последнюю дань уважения. На прошлой неделе Бюро королевского двора сообщило, что за время прощания дворец уже посетили более 4,6 млн человек.





Кремация Рамы IX состоится в Бангкоке площади Санам Луанг, предположительно, осенью этого года. Точная дата церемонии пока не назначена.



