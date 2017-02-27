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Новости за сегодня

Министр Абаев рассказал о планах по реализации Послания

 

Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев рассказал об исполнении задач, обозначенных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также поделился планами на текущий год.

По его словам, Министерство в настоящее время активно проводит работу по государственной программе «Цифровой Казахстан». Проект программы ведомство планирует внести в Правительство уже в мае текущего года.

Также он сообщил, что Министерство приступило к реализации проекта по покрытию волоконно-оптическими линиями около тысячи трехсот сел, что позволит обеспечить широкополосным доступом к Интернету более 2 млн. человек. Этот проект планируется реализовать до 2020 года в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, в этом году в Астане пройдет международная выставка мирового масштаба «ЭКСПО-2017». Согласно поручению Президента, один из объектов после завершения выставки будет использован для создания международного технопарка IT-стартапов.

В текущем году Министерство информации и коммуникаций совместно с госорганами будет максимально передавать госуслуги в Госкорпорацию. До конца 2017 года планируется увеличить долю оказываемых через Госкорпорацию услуг до 85 %.

Для широкого охвата населения госуслугами в 1 квартале т.г. планируется запуск пилотного проекта по оказанию государственных услуг через сельские отделения Казпочты, которых в стране более 2 тысяч.

27 февраля 2017, 12:17
Источник, интернет-ресурс: Министерства информации и коммуникации РК

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