На чемпионате по бегу 99-летний ветеран обогнал 92-летнего соперника

В США на зимнем чемпионате по бегу в закрытых помещениях среди пожилых людей победителем в спринте стал 99-летний бывший пилот, ветеран Второй мировой войны. Об этом сообщает портал Runner's World.





По его данным, на 60-метровом отрезке Орвилл Роджерс (Orville Rogers) обогнал 92-летнего Диксона Хемфилла (Dixon Hemphill) на пять сотых секунды. Преимущество было таким незначительным, что определять победителя пришлось при помощи фотофиниша.





«Думаю, если бы я немного подался вперед, я бы выиграл», — заявил Хемфилл, который лидировал первые 55 метров.





Эта дистанция была самой короткой на продлившихся три дня состязаниях. Соперники также соревновались в беге на 200, 400, 800 и 1600 метров, и во всех четырех случаях быстрее оказывался Хемфилл.





По причине возраста у них с Роджерсом нет конкурентов. Впервые они встретились на беговой дорожке четыре года назад, с тех пор между ними установилось дружеское соперничество, и на 60-метровке на этом чемпионате Рождерс одерживает победу уже в четвертый раз подряд.





Хемфилл занялся бегом 50 лет назад. С тех пор перерыв в тренировках он делал лишь дважды: в 1998-м, когда попал в автомобильную аварию и получил множественные переломы, и десять лет спустя, когда ему меняли бедренную кость.





Роджерс бегает с 50 лет и с тех пор 13 раз устанавливал мировые рекорды в своей возрастной группе на дистанциях от 60 до 3000 метров. Он уверяет, что для поддержания себя в спортивной форме занимается в зале трижды в неделю.





В следующий раз соперники встретятся на аналогичном чемпионате на открытом воздухе, который пройдет в июле в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США).





Фото: Marla Brose / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com



