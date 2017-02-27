Актауские близнецы, женившиеся на близняшках, отметили 2-летнюю годовщину свадьбы
27 февраля 2017, 12:26
За это время у Туребека и Асыл родилась дочка, а у младших Жолдасбека и Айым - сын.
Актауские близнецы, которые женились на близняшках из Уральска, отметили двухлетнюю годовщину свадьбы. За это время у Туребека и Асыл родилась дочка, а у младших Жолдасбека и Айым - сын. Сейчас похожие как две капли воды келинки вновь в декретном отпуске. Сестры ожидают по второму ребенку, передает телеканал 24.kz.
Братья Туребек и Жолдасбек родились с разницей всего в 10 минут. Различить их в жизни практически невозможно. Родители распознают сыновей по тому, как близнецы усаживаются за дастархан. Первым за стол садится старший, чуть поодаль младший. У Туребека и Жолдасбека есть еще 3 сестры и 1 брат. А вот свадьбу на близняшках им предсказала родная бабушка.
Лиза Сарбалаева, мать близнецов Туребека и Жолдасбека:
- Когда нашим близнецам было 3 года, моя мама сильно заболела и сказала мне: «Лиза, они как единое целое, поэтому вам нужно найти таких же невесток». И указала рукой в западном направлении. Это просто чудо какое-то!
Туребек и Жолдасбек расстаются только на время работы. Кстати, оба пошли по пути своего отца - специалиста сельскохозяйственной инспекции Мунайлинского района Толепбергена Узакбаева.
Толепберген Узакбаев, отец близнецов Туребека и Жолдасбека:
- Младший сын работает в городе в лаборатории, где в том числе делают пробы для сельского хозяйства. А старший - в поселке Приозерный ветеринарным врачом. Я рад, что они пошли по моим стопам, потому что в Казахстане среди молодежи сейчас не очень развиты профессии, связанные с сельским хозяйством.
Снохи Асыл и Айым строго соблюдают традиции. Дома сестры ходят в национальной одежде. Старшая вкусно готовит, а младшая мастерски заваривает и разливает чай. Распознать жен-близняшек нелегко, признаются братья.
Туребек Толепбергенулы, старший сын-близнец:
- Во время беташара мы с братом растерялись, потому что не могли распознать своих жен. У них еще был одинаковый макияж. И такие ситуации происходят частенько и в семейной жизни. Приходится спрашивать имя.
Сегодня две семьи близнецов живут вместе в трехкомнатной квартире. Но после пополнения здесь явно будет тесно. Поэтому братья планируют построить большой дом. Ведь кто знает, может у их жен на этот раз родятся сразу по два ребенка.
Авторы: Татьяна Ковалева, Саламат Бекбаев, Актау
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