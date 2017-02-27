Актауские близнецы, женившиеся на близняшках, отметили 2-летнюю годовщину свадьбы

Туребек и Жолдасбек расстаются только на время работы. Кстати, оба пошли по пути своего отца - специалиста сельскохозяйственной инспекции Мунайлинского района Толепбергена Узакбаева.

Толепберген Узакбаев, отец близнецов Туребека и Жолдасбека:

- Младший сын работает в городе в лаборатории, где в том числе делают пробы для сельского хозяйства. А старший - в поселке Приозерный ветеринарным врачом. Я рад, что они пошли по моим стопам, потому что в Казахстане среди молодежи сейчас не очень развиты профессии, связанные с сельским хозяйством.

Снохи Асыл и Айым строго соблюдают традиции. Дома сестры ходят в национальной одежде. Старшая вкусно готовит, а младшая мастерски заваривает и разливает чай. Распознать жен-близняшек нелегко, признаются братья.





Туребек Толепбергенулы, старший сын-близнец:





- Во время беташара мы с братом растерялись, потому что не могли распознать своих жен. У них еще был одинаковый макияж. И такие ситуации происходят частенько и в семейной жизни. Приходится спрашивать имя.





Сегодня две семьи близнецов живут вместе в трехкомнатной квартире. Но после пополнения здесь явно будет тесно. Поэтому братья планируют построить большой дом. Ведь кто знает, может у их жен на этот раз родятся сразу по два ребенка.



