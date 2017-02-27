Житель Кокшетау практически повторил сюжет фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
27 февраля 2017, 12:28
Нарушителю грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток.
История, напоминающая сюжет известного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», произошла в Кокшетау в минувшие выходные, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
25 февраля в городской отдел внутренних дел Кокшетау с заявлением обратилась женщины, которая сообщила, что неизвестный мужчина незаконно проник в ее дом, и уснул.
Как установили приехавшие на место происшествия полицейские, 30-летний мужчина является соседом потерпевшей. В тот день, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он перепутал свой дом с ее. Когда ключи не подошли к замку,он просто разбил окно и попал в дом. Уверенный в том, что находится в собственном доме, нарушитель спокойно спал, пока его вечером не обнаружила хозяйка, и не обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 149 ч.1 УК РК (нарушение неприкосновенности жилища), имеются признательные показания. Согласно санкции данной статьи нарушителю грозит штраф до 300 МРП либо арест на срок до 75 суток.
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