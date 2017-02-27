Сколько заработали казахстанские спортсмены на зимней Азиаде-2017

За золотую медаль Азиатских игр спортсмен получает 10 000 долларов, за серебряную - 5 000, а за бронзовую - 3 000.

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработали казахстанские спортсмены и тренеры на зимней Азиаде-2017.





На соревнованиях в японском Саппоро сборная Казахстана завоевала 32 медали - 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых, а в общекомандном зачете заняла четвертое место.





Выплаты премиальных за Азиаду, как и за другие спортивные соревнования, регулируются постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года №1435. Согласно нему, за золотую медаль Азиатских игр спортсмен получает 10 000 долларов, за серебряную - 5 000, а за бронзовую - 3 000.





При этом вознаграждение за медали в командных видах спорта и эстафетах выплачивается каждому спортсмену в стопроцентном размере. Это означает, что каждый из 22 игроков мужской сборной Казахстана по хоккею получит по 10 000 долларов за первое место.





Казахстанские чемпионы Азиады-2017 суммарно заработали 320 000 долларов, серебряные призеры - 100 000, а бронзовые - 117 000. Итоговая сумма выплат спортсменам составит 537 000 долларов.





Другая схема выплат призовых предусмотрена для тренеров. В отличие от Универсиады или Олимпиады, наставники за медали Азиады получают меньше, чем спортсмены. За "золото" континентальных игр тренеру полагается 5 000 долларов, за "серебро" - 3 000, а за "бронзу" - 2 000. При этом эта сумма делится также между первым и личными тренерами.





Суммарно тренеры казахстанских чемпионов Азиады-2017 получат 60 000 долларов, серебряных призеров - 60 000, а бронзовых - 36 000. В общей сложности тренерам выплатят 156 000 долларов.





Всего же государство на премирование чемпионов и призеров Азиады-2017 и их тренеров потратит 693 000 долларов, или 215 миллионов 523 тысячи тенге - по текущему курсу Нацбанка РК. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета.





Для сравнения стоит сказать, что за Универсиаду-2017 выплаты спортсменам и тренерам составили 458 миллионов 200 тысяч тенге, а за Олимпиаду-2016 - свыше 1 миллиарда 551 миллиона 420 тысяч тенге.



