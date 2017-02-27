В соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены:

1) нормативные значения и методику расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов (далее - Нормативы) согласно приложению 1 к постановлению;

2) перечень, формы, сроки представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами согласно приложению 2 к постановлению;

3) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами согласно приложению 3 к постановлению;

4) требования к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц согласно приложению 4 к постановлению;

5) перечень облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами согласно приложению 5 к постановлению;

6) минимальный требуемый рейтинг для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечень рейтинговых агентств согласно приложению 6 к постановлению;

7) перечень финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями согласно приложению 7 к постановлению

В частности, Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Страховая (перестраховочная) организация и страховая группа представляют в уполномоченный орган отчетность о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы в электронном формате.

Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и страховой группой по состоянию на отчетную дату на бумажном носителе подписывается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) страховой (перестраховочной) организации, заверяется печатью (при наличии) и хранится в страховой (перестраховочной) организации и страховой группе.

Идентичность данных отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией и страховой группой, представляемой в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) страховой (перестраховочной) организации.

К отчету о выполнении норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы прилагаются сведения о нормативных значениях, методика расчета пруденциальных нормативов участников страховой группы, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа соответствующего государства, регулирующего их деятельность в стране их нахождения.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма равная 500 (пятистам) тенге и выше округляется до 1 000 (одной тысячи) тенге.

Нормативы достаточности высоколиквидных активов, маржи платежеспособности и нормативы диверсификации активов, покрывающих страховые резервы, округляются до сотых. Если округленное значение нормативов достаточности высоколиквидных активов и маржи платежеспособности менее 1 (единицы) или округленное значение нормативов диверсификации выше значений, установленных пунктом 42 Нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных настоящим постановлением, то указанные нормативы считаются нарушенными.

Страховая (перестраховочная) организация ежедневно осуществляет мониторинг рейтинговых оценок по каждой ценной бумаге, эмитенту, перестраховочной организации, а также категории ценных бумаг акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее - фондовая биржа). При осуществлении расчетов и представлении отчетов используется рейтинговая оценка и категория ценных бумаг фондовой биржи по состоянию на конец отчетного периода.

Уполномоченным органом не принимаются и подлежат возврату отчеты, содержащие исправления и подчистки.

Для целей Правил недостоверной (неполной) отчетностью признаются отчеты, приведшие к искажению сведений о выполнении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определенных законодательством Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) пункта 12 и части второй пункта 23 Нормативов, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.