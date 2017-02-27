В Караганде полицейские поймали преступника по запаху

пресс-службу ДВД Карагандинской области.

"Ориентировка по обнаружению трупа с ножевыми ранениями были переданы всем сотрудникам ОВД области около 4-х часов утра 27 февраля текущего года. Поиску преступника были задействованы все патрульные экипажи города и кинологическая служба ДВД области. В ходе отработки были обнаружены след запаха, протектора шин и другие вспомогательные доказательства, по которым сотрудники вышли на след преступника. Спустя 30 минут после совершения преступления сотрудниками автопатруля №1125 задержан 22 летний житель города, который признался в убийстве 27 летнего потерпевшего из за ссоры. У задержанного изъят орудие преступления «нож»", - говорится в сообщении.



