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В Караганде полицейские поймали преступника по запаху

27 февраля 2017, 12:38

Поиском преступника по горячим следам занимались патрули и кинологическая служба.


Полицейские задержали преступника через полчаса после убийства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

"Ориентировка по обнаружению трупа с ножевыми ранениями были переданы всем сотрудникам ОВД области около 4-х часов утра 27 февраля текущего года. Поиску преступника были задействованы все патрульные экипажи города и кинологическая служба ДВД области. В ходе отработки были обнаружены след запаха, протектора шин и другие вспомогательные доказательства, по которым сотрудники вышли на след преступника. Спустя 30 минут после совершения преступления сотрудниками автопатруля №1125 задержан 22 летний житель города, который признался в убийстве 27 летнего потерпевшего из за ссоры. У задержанного изъят орудие преступления «нож»", - говорится в сообщении.

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК.

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